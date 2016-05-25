Президенту Ильхаму Алиеву вручена премия "Человек года в мире"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного редактора журнала The Business Year Леланда Райса и директора журнала Бетул Чакалоглу.

Как сообщает Report, главный редактор журнала The Business Year Леланд Райс подчеркнул значение участия и выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на состоявшемся в Стамбуле Всемирном гуманитарном саммите. Он отметил роль Азербайджана в укреплении международного сотрудничества и происходящих в мире экономических процессах.

Президент Ильхам Алиев, коснувшись значения Всемирного гуманитарного саммита, констатировал, что Саммит является первым международным гуманитарным мероприятием такого формата, и сказал, что повестка дня мероприятия охватывала широкие сферы. Коснувшись вопросов международного экономического сотрудничества, глава государства говорил о работе, проводимой Азербайджаном в области интеграции в мировую экономическую систему.

Директор журнала The Business Year Бетул Чакалоглу проинформировала главу государства о проводимой журналом работе. Подчеркнув, что сотрудничество с нашей страной осуществляется уже в течение почти шести лет, Бетул Чакалоглу сообщила, что журнал наладил хорошие связи на различных континентах и в странах мира.

Главный редактор журнала The Business Year Леланд Райс сказал, что за существенный вклад, вносимый Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева в энергетическую безопасность Европы, создание и реализацию проектов "Южный газовый коридор", "Шахдениз-2", TANAP и ТАР, образцовую организацию важных международных спортивных мероприятий, в том числе первых Европейских игр, и пропаганду большого потенциала Азербайджана в мире, усилия, приложенные в связи с созданием транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", превращение Азербайджана в центр важных транснациональных транспортных проектов, большую поддержку развития диалога между цивилизациями и культурами, проведение международных гуманитарных мероприятий, связанных с поощрением мультикультуральных ценностей, и другую успешную деятельность в связи с обеспечением мира и безопасности в регионе возглавляемый им журнал удостоил президента Азербайджана Ильхама Алиева премии "Человек года в мире" в 2015 году, и вручил премию главе государства.

Глава государства выразил признательность за присуждение ему журналом The Business Year премии "Человек года в мире". Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что в презентации главного редактора журнала Леланда Райса отмечены важнейшие направления осуществляемой Азербайджаном политики, констатировал значение регионального сотрудничества в решении таких вопросов, как экономическая диверсификация, энергетическая безопасность, мультикультурализм, превращение Азербайджана в международный транспортный центр и инвестирование данной инфраструктуры. Подчеркнув, что региональное сотрудничество опирается лишь на взаимное доверие, глава государства сказал, что, в свою очередь, взаимное доверие создается поощрением таких ценностей, как мультикультурализм, религиозная и этническая терпимость. Отметив, что испытывает чувство гордости в связи с этими ценностями, президент Ильхам Алиев выразил журналу The Business Year признательность за пропаганду Азербайджана и доведение до международной аудитории правды о нашей стране.

В заключение была сделана фотография на память.