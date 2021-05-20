Премьеры Азербайджана и России подпишут ряд документов

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 мая проведут переговоры в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 мая проведут переговоры в Москве, по итогам которых ожидается подписание ряда документов о развитии сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече будет уделено противодействию коронавирусной инфекции, отметили в правительстве России.

"По итогам переговоров Михаила Мишустина и Али Асадова ожидается подписание совместных документов о развитии сотрудничества России и Азербайджана", - добавили в пресс-службе.