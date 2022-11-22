Премьеры Азербайджана и России обсудили совместные проекты

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, уделив также особое внимание реализации совместных проектов в транспортной и энергетической областях, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях", - говорится в сообщении правительства РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров премьеров, которые прошли 17 ноября 2022 года в Баку, был подписан пакет документов. Договоренности касаются информационного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств. Были подписаны соглашения, касающиеся обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме на территории приграничных природных очагов и совместной деятельности в области внедрения международных медико-санитарных правил. Также был принят ряд документов о сотрудничестве в сфере судостроения, двустороннего развития пунктов пропуска через государственные границы двух стран и транспортных подходов к ним, взаимодействия в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере, экономического сотрудничества.