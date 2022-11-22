О нас

Премьеры Азербайджана и России обсудили совместные проекты

Премьеры Азербайджана и России обсудили совместные проекты Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 19:11
Премьеры Азербайджана и России обсудили совместные проекты

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, уделив также особое внимание реализации совместных проектов в транспортной и энергетической областях, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях", - говорится в сообщении правительства РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров премьеров, которые прошли 17 ноября 2022 года в Баку, был подписан пакет документов. Договоренности касаются информационного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств. Были подписаны соглашения, касающиеся обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме на территории приграничных природных очагов и совместной деятельности в области внедрения международных медико-санитарных правил. Также был принят ряд документов о сотрудничестве в сфере судостроения, двустороннего развития пунктов пропуска через государственные границы двух стран и транспортных подходов к ним, взаимодействия в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере, экономического сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiyanın Baş nazirləri birgə layihələri müzakirə ediblər

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi