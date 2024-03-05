В Баку проходит встреча премьер-министров Азербайджана и России

Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов начали переговоры в формате тет-а-тет.

Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов начали переговоры в формате тет-а-тет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит в здании Кабмина Азербайджана.

Позднее к ним присоединятся члены делегаций. В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минтруда Антон Котяков, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Как сообщалось ранее, планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Также планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Мишустин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан.