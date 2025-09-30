Премьеры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение экономсотрудничества

Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и Беларуси Александр Турчин обсудили в Минске перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

"Стороны выразили удовлетворенность высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран", - говорится в сообщении.

В присутствии Асадова и Турчина между ОАО "МАЗ", ООО "Пожснаб" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" подписан контракт на поставку пожарной и коммунальной техники в Азербайджан.