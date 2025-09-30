Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Премьеры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение экономсотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 17:29
    Премьеры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение экономсотрудничества

    Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и Беларуси Александр Турчин обсудили в Минске перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

    "Стороны выразили удовлетворенность высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран", - говорится в сообщении.

    В присутствии Асадова и Турчина между ОАО "МАЗ", ООО "Пожснаб" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" подписан контракт на поставку пожарной и коммунальной техники в Азербайджан.

    Азербайджан Беларусь Али Асадов Александр Турчин
    Фото
    Minskdə Azərbaycan və Belarus baş nazirləri görüşüb

    Последние новости

    18:20

    BP может оказать поддержку начинающим компаниям в области работы с метаном

    Энергетика
    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    Лента новостей