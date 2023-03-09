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Премьер Великобритании: Страны Европы ценят вклад Азербайджана в коллективную безопасность

Премьер Великобритании: Страны Европы ценят вклад Азербайджана в коллективную безопасность Страны Европы ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:21
Премьер Великобритании: Страны Европы ценят вклад Азербайджана в коллективную безопасность

Страны Европы ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Риши Сунака участникам X Глобального Бакинского форума.

Обращение зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

В нем отмечается роль Азербайджана в поставках энергоресурсов в Европу:

"Перспектива поставок Азербайджаном возобновляемой электроэнергии через Черное море представляет собой более светлое будущее".

Премьер Великобритании также заявил о важности зеленой трансформации. "Надеюсь, что зеленую трансформацию можно будет ускорить параллельно с расширением поставок газа по Южному газовому коридору".

Также отмечается, что британские компании и институты продолжат оставаться ключевыми партнерами в энергопереходе Азербайджана.

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