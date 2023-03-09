Премьер Великобритании: Страны Европы ценят вклад Азербайджана в коллективную безопасность

Страны Европы ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Риши Сунака участникам X Глобального Бакинского форума.
Обращение зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
В нем отмечается роль Азербайджана в поставках энергоресурсов в Европу:
"Перспектива поставок Азербайджаном возобновляемой электроэнергии через Черное море представляет собой более светлое будущее".
Премьер Великобритании также заявил о важности зеленой трансформации. "Надеюсь, что зеленую трансформацию можно будет ускорить параллельно с расширением поставок газа по Южному газовому коридору".
Также отмечается, что британские компании и институты продолжат оставаться ключевыми партнерами в энергопереходе Азербайджана.