Премьер: В Азербайджане в 2025 году пройдут значимые культурные и спортивные мероприятия в рамках СНГ

В Азербайджане в 2025 году запланировано проведение значимых культурных и спортивных мероприятий в рамках СНГ.

В Азербайджане в 2025 году запланировано проведение значимых культурных и спортивных мероприятий в рамках СНГ.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в четверг в Москве.

По его словам, Азербайджан активно готовится к проведению этих мероприятий.

"Мы придаем важное значение сотрудничеству в рамках межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". Как известно, в соответствии с решением Совета глав государств от 8 октября текущего года, город Лачин Азербайджанской Республики объявлен Культурной столицей Содружества в 2025 году", - сказал премьер.

Он отметил, что в следующем году в Азербайджане также пройдут III Игры стран СНГ. "Спортивной столицей Содружества, как известно, станет город Гянджа. Мы уверены, что придание статуса спортивной столицы позволит раскрыть спортивный потенциал города и создаст благоприятные условия для развития спортивного туризма", - добавил премьер.

Асадов подчеркнул, что тесное взаимодействие между премьерами стран СНГ "позволяет решать все поставленные перед нами задачи в атмосфере доверия и взаимопонимания".

"Повестка дня сегодняшнего заседания насчитывает около 20 вопросов по различным направлениям сотрудничества, включая экономическую, транспортную и гуманитарную сферы, а также финансовые и бюджетные вопросы, относящиеся к деятельности Содружества. В рамках встречи нами планируется утверждение Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годы, что, несомненно, окажет положительное влияние на углубление гуманитарной составляющей нашего взаимодействия", - сказал премьер Азербайджана.