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Премьер Словакии: Мы заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном

Премьер Словакии: Мы заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словакию встретилась с премьер-министром этой страны Эдуардом Хегером.
Внешняя политика
8 октября 2021 г. 10:17
Премьер Словакии: Мы заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словакию встретилась с премьер-министром этой страны Эдуардом Хегером.

Как сообщает Report, в ходе встречи премьер Словакии подчеркнул, что Азербайджан – дружественная для Словакии страна и отметил, что они заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном в различных направлениях. Э.Хегер особо подчеркнул значимость углубления сотрудничества в экономической сфере.

Сахиба Гафарова отметила, что этот визит является первым визитом в Словакию на уровне председателя парламента Азербайджана. Она выразила надежду, что встречи и обсуждения, проведенные в рамках визита, придадут импульс двусторонним отношениям и развитию межпарламентских связей. С.Гафарова также отметила, что парламенты двух стран сотрудничают в рамках ряда международных организаций.

Спикер Милли Меджлиса подробно информировала премьера Словакии о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, восстановлении территориальной целостности и исторической справедливости.

Председатель Милли Меджлиса рассказала о провокациях Армении, препятствующих миру и безопасности в регионе, сообщила, что в результате подрыва мин, установленных Арменией, погибли и были тяжело ранены 150 гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана. Это еще раз показывает, что Армения продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право.

В ходе беседы спикер Сахиба Гафарова рассказала о работе по борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане, о международных мероприятиях, проводимых в этой сфере по инициативе президента Ильхама Алиева.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В завершение встречи С.Гафарова вручила Э.Хегеру книгу "Карабах до и после оккупации".

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Версия на английском языке ФотоPM: Slovakia interested in developing relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSlovakiyanın Baş naziri: "Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirməkdə maraqlıyıq"

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