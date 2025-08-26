Премьер: Подписанные в Вашингтоне документы означают дальнейшее усиление роли Азербайджана в регионе

О нас

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:07
8 августа, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанской дипломатии, ознаменовало собой долгий, трудный, но славный путь страны к достижению целей концепции мира, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и всесторонне развитой президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с вызовами времени.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в Вашингтон.

Он отметил, что эти достижения являются логическим результатом сильного лидерства президента Азербайджана, его неустанных усилий, непоколебимой стальной воли, решительности и принципиальности, блестящего дипломатического мастерства, большой дальновидности и мудрых решений:

"В их основе лежат новые геополитические реалии, возникшие в результате освобождения Карабаха и всех оккупированных территорий, и обеспечения нашего абсолютного суверенитета, а также укрепление авторитета Азербайджана на международной арене".

Премьер отметил, что в постконфликтный период главным приоритетом внешней политики Азербайджана является обеспечение устойчивого мира, взаимное признание государственных границ и открытие коммуникационных линий.

"В этом контексте документы, подписанные в Вашингтоне, имеют особое значение. С одной стороны, Азербайджан закладывает основу для долгосрочного мира с Арменией, с другой - выводит стратегическое партнерство с США на новый уровень. Это означает не только укрепление двусторонних отношений, но и дальнейшее усиление роли Азербайджана на глобальной экономической и транспортной карте региона", - подчеркнул А.Асадов.

Версия на английском языке Documents signed in Washington mark further strengthening of Azerbaijan’s role in the region
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycanın regionda rolunun daha da artması deməkdir

