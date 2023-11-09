Глава переходного правительства Пакистана поздравил Азербайджан с полным обеспечением суверенитета страны

Премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны.

Премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте.

Анваар-уль-Хак Какар подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления, высоко оценил политико-дипломатическую поддержку Пакистана нашей стране в период продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, а также в 44-дневной Отечественной войне, и признание Армении в качестве государства-оккупанта.

Глава государства отметил, что Азербайджан, руководствуясь соответствующими решениями Совета Безопасности ООН в вопросе Джамму и Кашмира, является сторонником справедливости.