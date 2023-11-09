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Глава переходного правительства Пакистана поздравил Азербайджан с полным обеспечением суверенитета страны

Глава переходного правительства Пакистана поздравил Азербайджан с полным обеспечением суверенитета страны Премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 11:48
Глава переходного правительства Пакистана поздравил Азербайджан с полным обеспечением суверенитета страны

Премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте.

Анваар-уль-Хак Какар подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления, высоко оценил политико-дипломатическую поддержку Пакистана нашей стране в период продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, а также в 44-дневной Отечественной войне, и признание Армении в качестве государства-оккупанта.

Глава государства отметил, что Азербайджан, руководствуясь соответствующими решениями Совета Безопасности ООН в вопросе Джамму и Кашмира, является сторонником справедливости.

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Версия на английском языке Caretaker Prime Minister of Pakistan congratulates Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanın suverenliyinin tam şəkildə təmin olunması münasibətilə təbrik edib

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