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Премьер Пакистана посетит с визитом Азербайджан

Премьер Пакистана посетит с визитом Азербайджан Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в феврале посетит Азербайджан.
Внешняя политика
10 января 2025 г. 09:37
Премьер Пакистана посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует в феврале посетить Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на осведомленные источники.

"Пакистан активно стремится к расширению взаимодействия с центральноазиатскими государствами в рамках своей политики "Видение Центральной Азии" и укрепляет связи со значимыми странами Южного Кавказа. Следуя этой стратегии, премьер-министр Шахбаз Шариф посетит Азербайджан и Узбекистан в третью неделю февраля", - отмечает издание.

По его данным, в ходе визита главу правительства будут сопровождать вице-премьер и министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар, ряд федеральных министров и представители бизнес-сообщества.

"По словам информированных источников, в рамках визита Пакистан планирует заключить несколько соглашений, направленных на развитие экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в публикации.

После Азербайджана премьер-министр Пакистана отправится в Узбекистан с двухдневным визитом. В ходе этой поездки он предложит использовать порт Карачи для транзитной торговли, а также подпишет ключевые торговые соглашения.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfər edəcək

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