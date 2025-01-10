Премьер Пакистана посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в феврале посетит Азербайджан.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует в феврале посетить Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на осведомленные источники.

"Пакистан активно стремится к расширению взаимодействия с центральноазиатскими государствами в рамках своей политики "Видение Центральной Азии" и укрепляет связи со значимыми странами Южного Кавказа. Следуя этой стратегии, премьер-министр Шахбаз Шариф посетит Азербайджан и Узбекистан в третью неделю февраля", - отмечает издание.

По его данным, в ходе визита главу правительства будут сопровождать вице-премьер и министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар, ряд федеральных министров и представители бизнес-сообщества.

"По словам информированных источников, в рамках визита Пакистан планирует заключить несколько соглашений, направленных на развитие экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в публикации.

После Азербайджана премьер-министр Пакистана отправится в Узбекистан с двухдневным визитом. В ходе этой поездки он предложит использовать порт Карачи для транзитной торговли, а также подпишет ключевые торговые соглашения.