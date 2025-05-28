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Премьер Пакистана поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции за поддержку в конфликте с Индией

Премьер Пакистана поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции за поддержку в конфликте с Индией 14:34 Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президентов Азербайджана и Турции за поддержку Пакистана в конфликте с Индией.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 14:41
Премьер Пакистана поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции за поддержку в конфликте с Индией

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Пакистана в конфликте с Индией.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом он сказал на трехстороннем саммите с участием президентов Азербайджана и Турции.

"В современном мире существуют серьезные вызовы, экономические кризисы, политические вызовы. В такой ситуации Пакистану повезло, что у него есть такие братья, как Азербайджан и Турция. Вы стояли за нас горой. Мы всегда будем отдавать приоритет миру и справедливости. Наши проверенные временем отношения будут служить благополучию наших народов. Эта встреча дает нам политический императив и платформу для продвижения вперед в областях, представляющих взаимный интерес", — отметил он.

Премьер подчеркнул, что Пакистан является сторонником мира в регионе.

Он добавил, что конфликт с Индией должен быть решен на благо народа Кашмира: "Еще одна проблема, которую создала для нас Индия, связана с питьевой водой. Надеемся, что Индия не будет предпринимать никаких шагов в данном направлении в будущем. Если Индия действительно готова к диалогу в борьбе с терроризмом, то Пакистан открыт для таких обсуждений. Потому что 90 тысяч граждан Пакистана стали жертвами терроризма, а нашей экономике за последние десятилетия нанесен ущерб в $150 млрд".

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Версия на английском языке Pakistani PM thanks Azerbaijani, Turkish presidents for support in conflict with India
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinə Hindistanla münaqişədə dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib

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