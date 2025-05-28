Премьер Пакистана поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции за поддержку в конфликте с Индией

14:34 Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президентов Азербайджана и Турции за поддержку Пакистана в конфликте с Индией.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Пакистана в конфликте с Индией.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом он сказал на трехстороннем саммите с участием президентов Азербайджана и Турции.

"В современном мире существуют серьезные вызовы, экономические кризисы, политические вызовы. В такой ситуации Пакистану повезло, что у него есть такие братья, как Азербайджан и Турция. Вы стояли за нас горой. Мы всегда будем отдавать приоритет миру и справедливости. Наши проверенные временем отношения будут служить благополучию наших народов. Эта встреча дает нам политический императив и платформу для продвижения вперед в областях, представляющих взаимный интерес", — отметил он.

Премьер подчеркнул, что Пакистан является сторонником мира в регионе.

Он добавил, что конфликт с Индией должен быть решен на благо народа Кашмира: "Еще одна проблема, которую создала для нас Индия, связана с питьевой водой. Надеемся, что Индия не будет предпринимать никаких шагов в данном направлении в будущем. Если Индия действительно готова к диалогу в борьбе с терроризмом, то Пакистан открыт для таких обсуждений. Потому что 90 тысяч граждан Пакистана стали жертвами терроризма, а нашей экономике за последние десятилетия нанесен ущерб в $150 млрд".