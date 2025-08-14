О нас

Премьер Пакистана: Индия должна проявить волю в решении кашмирского вопроса

Премьер Пакистана: Индия должна проявить волю в решении кашмирского вопроса Премьер Пакистана: Индия должна проявить волю в решении кашмирского вопроса
Внешняя политика
14 августа 2025 г. 10:47
Премьер Пакистана: Индия должна проявить волю в решении кашмирского вопроса

Индия должна проявить политическую волю для дипломатического решения вопроса Джамму и Кашмира.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к народу по случаю Дня независимости.

"Пакистан одержал победу в войне, продолжавшейся 6-10 мая и причиной которой послужила агрессия со стороны Индии. Это не только повысило значимость свободы, но и пробудило в сердцах пакистанцев новое стремление и энтузиазм. Военная мощь и героизм пакистанской армии заставили врагов встать на колени", - сказал Шариф.

По его словам, Пакистан решительно продолжит защищать свой суверенитет и верит в возможность решения региональных и глобальных вопросов путем диалога и дипломатии.

"Индия должна проявить такую же волю для решения всех вопросов, включая конфликт вокруг Джамму и Кашмира", - сказал Шариф.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri: Hindistan Cammu və Kəşmir məsələsinin həlli üçün iradə nümayiş etdirməlidir

Экслюзивные новости

Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi