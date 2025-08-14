Премьер Пакистана: Индия должна проявить волю в решении кашмирского вопроса

Индия должна проявить политическую волю для дипломатического решения вопроса Джамму и Кашмира.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении к народу по случаю Дня независимости.

"Пакистан одержал победу в войне, продолжавшейся 6-10 мая и причиной которой послужила агрессия со стороны Индии. Это не только повысило значимость свободы, но и пробудило в сердцах пакистанцев новое стремление и энтузиазм. Военная мощь и героизм пакистанской армии заставили врагов встать на колени", - сказал Шариф.

По его словам, Пакистан решительно продолжит защищать свой суверенитет и верит в возможность решения региональных и глобальных вопросов путем диалога и дипломатии.

"Индия должна проявить такую же волю для решения всех вопросов, включая конфликт вокруг Джамму и Кашмира", - сказал Шариф.