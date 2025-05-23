Премьер Пакистана 25-30 мая посетит 4 страны, в том числе Азербайджан

Премьер Пакистана с 25 по 30 мая посетит четыре страны, в том числе Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25-30 мая 2025 года посетит Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Пакистана.

В ведомстве отметили, что в ходе турне он проведет дискуссии с лидерами этих стран по многим вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и международным процессам.

"У него также будет возможность выразить признательность за поддержку, оказанную Пакистану дружественными странами во время недавнего кризиса в отношениях с Индией. Премьер-министр примет участие в Международной конференции по ледникам в Душанбе (Таджикистан) 29-30 мая 2025 года", - говорится в сообщении.