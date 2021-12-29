Премьеры Азербайджана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению Кабмина России, стороны уделили особое внимание вопросам иммунизации населения от коронавируса.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в различных областях, а также интеграционное взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств. Особое внимание было уделено противодействию коронавирусной инфекции и массовой иммунизации населения", - говорится в сообщении.

Премьер-министры также отметили значение деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.