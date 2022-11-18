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Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели телефонную беседу

Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели телефонную беседу 18 ноября между премьер-министрами Азербайджана и Грузии Али Асадовым и Ираклием Гарибашвили состоялась телефонная беседа.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 12:58
Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели телефонную беседу

18 ноября между премьер-министрами Азербайджана и Грузии Али Асадовым и Ираклием Гарибашвили состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе телефонного разговора главы правительств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Выражено удовлетворение текущим высоким уровнем азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, построенных на прочных основах многовековой дружбы, добрососедства и взаимоподдержки.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Georgian PMs hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstanın Baş nazirləri arasında telefon danışığı olub

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