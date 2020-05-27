Премьер-министры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

29 мая премьер-министр Михаил Мишустин обсудит с главами правительств стран СНГ совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

"Предполагается, что главы правительств основное внимание уделят актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.



В повестке заседания - рассмотрение проекта Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющего базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ. По итогам совета участники заседания примут совместные документы о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.