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Премьер-министр: Высокий уровень грузино-азербайджанских отношений является основой будущих успехов

Премьер-министр: Высокий уровень грузино-азербайджанских отношений является основой будущих успехов 12:33
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 13:22
Премьер-министр: Высокий уровень грузино-азербайджанских отношений является основой будущих успехов
Ираклий Гарибашвили
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Высокий уровень партнерских отношений между двумя странами является основой будущих успехов.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал в документальном фильме под названием «Президент. Неповторимая дипломатия», подготовленном AzTV в связи с 60-летием президента Ильхама Алиева.

«Дружба между нашими странами, которая очень ценна для грузинского народа, означает добрососедские и партнерские отношения для двух государств. Уверен, что это стратегическое партнерство всегда будет основой процветания мира в регионе. Я надеюсь, что уникальное партнерство в экономической, энергетической, транспортной и военной сферах между нашими государствами будет еще более интенсивным. Особенно в последнее время высокий уровень наших партнерских отношений является основой будущих успехов», - сказал он

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Версия на английском языке PM: High level of Georgia-Azerbaijan relations - basis for future success
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyəsi gələcəkdəki uğurların əsasıdır"

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