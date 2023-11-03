Премьер-министр: Венгрия готова выделить 100 млн евро в Инвестиционный фонд ОТГ

Венгрия готова выделить 100 млн евро на поддержку Инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает находящийся в Астане сотрудник Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
По его словам, ОТГ демонстрирует пример успешного сотрудничества: "Мы видим, что в нынешний сложный период возрастает роль тюркских государств".
Орбан добавил, что на сегодняшний день сохранение долгосрочной стабильности в Европе без участия Турции не представляется возможным.