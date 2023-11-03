Премьер-министр: Венгрия готова выделить 100 млн евро в Инвестиционный фонд ОТГ

Венгрия готова выделить 100 млн евро на поддержку Инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).

Венгрия готова выделить 100 млн евро на поддержку Инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает находящийся в Астане сотрудник Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

По его словам, ОТГ демонстрирует пример успешного сотрудничества: "Мы видим, что в нынешний сложный период возрастает роль тюркских государств".

Орбан добавил, что на сегодняшний день сохранение долгосрочной стабильности в Европе без участия Турции не представляется возможным.