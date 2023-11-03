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Премьер-министр: Венгрия готова выделить 100 млн евро в Инвестиционный фонд ОТГ

Премьер-министр: Венгрия готова выделить 100 млн евро в Инвестиционный фонд ОТГ Венгрия готова выделить 100 млн евро на поддержку Инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 13:03
Премьер-министр: Венгрия готова выделить 100 млн евро в Инвестиционный фонд ОТГ

Венгрия готова выделить 100 млн евро на поддержку Инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает находящийся в Астане сотрудник Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

По его словам, ОТГ демонстрирует пример успешного сотрудничества: "Мы видим, что в нынешний сложный период возрастает роль тюркских государств".

Орбан добавил, что на сегодняшний день сохранение долгосрочной стабильности в Европе без участия Турции не представляется возможным.

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Версия на английском языке PM: Hungary ready to allocate 100M euros to Investment Fund of OTS
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: "TDT-nin İnvestisiya Fonduna 100 milyon avro ayırmağa hazırıq"

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