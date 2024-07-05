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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 22:43
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-участниц ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMacarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycana səfərə gəlib

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