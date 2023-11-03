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Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана

Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за вклад в стабилизацию ситуации в регионе.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 12:17
Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за вклад в стабилизацию ситуации в регионе.

Как сообщает Report, об этом Орбан заявил на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он также поздравил азербайджанского лидера с успешной реализацией восстановительных работ в Карабахском регионе.

Орбан отметил, что за последние годы мировая экономика дважды терпела крах, а цены на энергоносители в Европе выросли многократно.

"Эти вызовы оставляют нам два пути - либо экономика стран должна быть изолирована, либо мы должны и дальше расширять сотрудничество. В последнее время мы наблюдаем тенденции к изоляции экономик и их блокаде. Однако Венгрия выступает за расширение сотрудничества", - сказал он.

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Версия на английском языке Hungarian PM thanks Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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