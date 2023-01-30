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Премьер-министр Венгрии: Азербайджан является уже стратегическим партнером для всей Европы

Премьер-министр Венгрии: Азербайджан является уже стратегическим партнером для всей Европы Встречи, проводимые между руководителями Азербайджана и Венгрии, всегда представляют исключительное значение. Вот уже более 10 лет мы работаем вместе с господином президентом, еще больше сближаем наши страны, углубляем сотрудничество и стараемся довести е
Внешняя политика
30 января 2023 г. 21:30
Премьер-министр Венгрии: Азербайджан является уже стратегическим партнером для всей Европы

Встречи, проводимые между руководителями Азербайджана и Венгрии, всегда представляют исключительное значение. Вот уже более 10 лет мы работаем вместе с господином президентом, еще больше сближаем наши страны, углубляем сотрудничество и стараемся довести его до уровня, соответствующего позиции двух стран.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и подписания двусторонних документов.

Отметив, что с президентом Азербайджана проведены обсуждения по стратегическим вопросам, премьер-министр подчеркнул, что осуществляемое до сих пор стратегическое сотрудничество поднято на очередной уровень.

"Сегодня климат в международных отношениях значительно опаснее, чем прежде. Война, происходящая по соседству с нами, и примененные Брюсселем санкции создали для Венгрии крайне опасную ситуацию, наша энергетическая безопасность, энергетическая безопасность Европы переживают чувствительный момент. Сложившиеся здесь условия тут же преумножили значение Азербайджана. Это значение словно сделало скачек. Азербайджан всегда был нашим другом, а сегодня – это страна, являющаяся стратегическим партнером для всей Европы", - добавил Виктор Орбан.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: "Azərbaycan artıq bütün Avropa üçün strateji tərəfdaşdır"

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