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Премьер-министр: Отношения между Молдовой и Азербайджаном развиваются по нарастающей

Премьер-министр: Отношения между Молдовой и Азербайджаном развиваются по нарастающей "Последние полтора года благодаря многочисленным визитам наблюдается особое оживление в отношениях между Молдовой и Азербайджаном".
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 14:21
Премьер-министр: Отношения между Молдовой и Азербайджаном развиваются по нарастающей

"Последние полтора года благодаря многочисленным взаимным визитам наблюдается особое оживление в отношениях между Молдовой и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица на встрече с президентом Ильхамом Алиевым один на один.

"Мы считаем, что политические, экономические и гуманитарные отношения были очень тесными и улучшились. Однако они имеют еще больший потенциал", - сказала премьер-министр.

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Версия на английском языке Moldova PM: 'We have witnessed special revival in relations during last year and half'
Версия на азербайджанском языке Moldovanın Baş naziri: "Son ilyarım ərzində çoxsaylı səfərlər vasitəsilə əlaqələrimizdə xüsusi canlanmanın şahidi olmuşuq"

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