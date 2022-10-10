Премьер-министр: Отношения между Молдовой и Азербайджаном развиваются по нарастающей

"Последние полтора года благодаря многочисленным визитам наблюдается особое оживление в отношениях между Молдовой и Азербайджаном".

"Последние полтора года благодаря многочисленным взаимным визитам наблюдается особое оживление в отношениях между Молдовой и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица на встрече с президентом Ильхамом Алиевым один на один.

"Мы считаем, что политические, экономические и гуманитарные отношения были очень тесными и улучшились. Однако они имеют еще больший потенциал", - сказала премьер-министр.