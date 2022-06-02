Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости АР.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости АР.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В письме отмечается, что Украина уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном. Сообщается, что правительство Украины готово к активной взаимосвязи с правительством Азербайджана во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Высоко оценена гуманитарная помощь, оказываемая Азербайджаном для нужд украинского населения и вынужденных переселенцев, а также предоставление дополнительных объемов топлива для обеспечения посевных работ в Украине.

В письме выражена уверенность, что украинско-азербайджанское сотрудничество будет продолжать развиваться в духе взаимного уважения и поддержки.