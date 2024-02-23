О нас

Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 18:48
Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от имени Правительства и народа Королевства Таиланд передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что Ваше постоянное лидерство принесет Азербайджанской Республике и ее народу еще большие процветание и прогресс. Мое правительство заинтересовано в дальнейшем развитии дружественных связей с Вашим превосходительством во имя взаимных интересов наших стран и народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам постоянных успехов в дальнейшей деятельности.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prime Minister of Thailand congratulates Ilham Aliyev

Экслюзивные новости

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi