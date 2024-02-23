Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от имени Правительства и народа Королевства Таиланд передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что Ваше постоянное лидерство принесет Азербайджанской Республике и ее народу еще большие процветание и прогресс. Мое правительство заинтересовано в дальнейшем развитии дружественных связей с Вашим превосходительством во имя взаимных интересов наших стран и народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам постоянных успехов в дальнейшей деятельности.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение".