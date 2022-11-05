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Премьер-министр: Союзнические отношения Азербайджана и Турции развиваются во всех сферах

Премьер-министр: Союзнические отношения Азербайджана и Турции развиваются во всех сферах Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии во всех сферах.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 16:23
Премьер-министр: Союзнические отношения Азербайджана и Турции развиваются во всех сферах

Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пресс-конференции, проведенной в Шуше совместно с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

По его словам, азербайджано-турецкая дружба и братство опираются на общность национально-нравственных ценностей и традиций двух народов: "В результате неустанных усилий президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджано-турецкие отношения достигли высочайшего уровня. Сегодня мы посетили Шушу, которая считается священным городом в Азербайджане".

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Версия на английском языке Prime Minister: Azerbaijan-Turkiye alliance developing in all spheres
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi bütün sahələrdə inkişaf edir"

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