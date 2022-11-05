Премьер-министр: Союзнические отношения Азербайджана и Турции развиваются во всех сферах

Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии во всех сферах.

Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пресс-конференции, проведенной в Шуше совместно с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

По его словам, азербайджано-турецкая дружба и братство опираются на общность национально-нравственных ценностей и традиций двух народов: "В результате неустанных усилий президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджано-турецкие отношения достигли высочайшего уровня. Сегодня мы посетили Шушу, которая считается священным городом в Азербайджане".