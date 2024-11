Премьер-министр Великобритании поделился публикацией о СОР29

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер поделился в соцсети Х публикацией о СОР29.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Я хочу, чтобы наша страна и наши дети жили в безопасности и стабильности, которых они заслуживают для будущих поколений", - отметил Стармер.