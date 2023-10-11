Премьер-министр Румынии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности ЕС

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза.

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Румынии Ион-Марчел Чолаку на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Отметив успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Румынией, он подчеркнул, что Азербайджан и Румыния являются не только партнерами, но и дружественными странами.

По словам премьер-министра, Румыния является первой страной ЕС, подписавшей соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в транспортной сфере, в то же время существуют хорошие возможности для укрепления транспортного сообщения между Черным и Каспийским морями.