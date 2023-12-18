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Али Асадов: Рациональное использование исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира

Али Асадов: Рациональное использование исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 13:06
Али Асадов: Рациональное использование исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира

Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить о полной решимости Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. Учитывая позитивные сигналы, полученные в последнее время, мы считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога в этом направлении. Рациональное использование возникшей исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира в регионе и даст надежду на мирное и безопасное сосуществование всех людей в нашем регионе", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Ali Asadov: 'Rational use of historical opportunity will allow us to achieve the long-awaited peace'
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Yaranmış tarixi fürsətdən rasional istifadə regionda çoxdan gözlənilən sülhə nail olmağa imkan verəcək"

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