Али Асадов: Рациональное использование исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира

Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.

Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить о полной решимости Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. Учитывая позитивные сигналы, полученные в последнее время, мы считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога в этом направлении. Рациональное использование возникшей исторической возможности позволит нам достичь долгожданного мира в регионе и даст надежду на мирное и безопасное сосуществование всех людей в нашем регионе", - подчеркнул он.