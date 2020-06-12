Премьер-министр поздравил председателя правительства РФ с Днем России

12 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника – Дня России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов отметил, что благодаря усилиям глав государств отношения между Азербайджаном и Россией, которые имеют многовековой фундамент, вышли на уровень стратегического партнерства.

В письме также выражается надежда, что совместными усилиями взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Россией будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах народов двух стран.