Наверх

Премьер-министр поздравил председателя правительства РФ с Днем России

Премьер-министр поздравил председателя правительства РФ с Днем России

12 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника – Дня России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов отметил, что благодаря усилиям глав государств отношения между Азербайджаном и Россией, которые имеют многовековой фундамент, вышли на уровень стратегического партнерства.

В письме также выражается надежда, что совместными усилиями взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Россией будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах народов двух стран.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!