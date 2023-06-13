Премьер-министр Пакистана завтра прибудет в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан 14-15 июня 2023 года

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф посетит Азербайджан 14-15 июня.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Пакистана.

"Премьер-министр Мухаммад Шехбаз Шариф совершит официальный визит в Азербайджан с 14 по 15 июня 2023 года. В состав возглавляемый премьером делегации войдут министры, представляющие приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном",- заявили в МИД.

В рамках визита премьер-министр Пакистана обсудит в Баку ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном, включая торговлю, инвестиции и энергетику. Также будут обсуждаться региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, и сотрудничество в рамках многосторонних платформ.

"Пакистано-азербайджанские отношения основаны на общности веры, культуры и истории и укрепляются взаимным доверием и совпадением взглядов по региональным и глобальным вопросам. Частые обмены на уровне руководства подчеркивают узы дружбы между двумя странами и способствуют более тесному многогранному сотрудничеству на благо народов Пакистана и Азербайджана",- заявили в МИД Пакистана.