Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими азербайджанскими военнослужащими в результате широкомасштабной военной провокации Армении.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими азербайджанскими военнослужащими в результате широкомасштабной военной провокации Армении.

Как сообщает Report, об этом он написал на свое странице в Twitter.

"Уважаемый брат Ильхам Алиев, мы опечалены новостью о гибели более 70 азербайджанских военнослужащих в результате необоснованного нападения Армении.

Народ Пакистана солидарен со своими братьями и поддерживает право Азербайджана защищать свою территориальную целостность”.