О нас

Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями

Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими азербайджанскими военнослужащими в результате широкомасштабной военной провокации Армении.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 09:10
Шахбаз Шариф: Народ Пакистана солидарен со своими азербайджанскими братьями

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими азербайджанскими военнослужащими в результате широкомасштабной военной провокации Армении.

Как сообщает Report, об этом он написал на свое странице в Twitter.

"Уважаемый брат Ильхам Алиев, мы опечалены новостью о гибели более 70 азербайджанских военнослужащих в результате необоснованного нападения Армении.

Народ Пакистана солидарен со своими братьями и поддерживает право Азербайджана защищать свою территориальную целостность”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shehbaz Sharif: People of Pakistan stand in solidarity with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: "Pakistan xalqı azərbaycanlı qardaşları ilə həmrəydir”

Другие новости из категории

Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Главы государств-участников Саммита Шанхайской организации сотрудничества посадили деревья 
Главы государств-участников Саммита Шанхайской организации сотрудничества посадили деревья 
16 сентября 2022 г. 08:53
Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско
ФотоАкция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско
16 сентября 2022 г. 08:06
Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану
Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану
16 сентября 2022 г. 03:43
Сегодня в Самарканде Ильхам Алиев встретится с Путином
Сегодня в Самарканде Ильхам Алиев встретится с Путином
16 сентября 2022 г. 02:57
Папа Римский: Напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала
Папа Римский: Напряженность между Арменией и Азербайджаном несколько спала
16 сентября 2022 г. 02:22
Яшар Алиев: Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении
Яшар Алиев: Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении
15 сентября 2022 г. 22:34
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Эрдоган: Мы поддержим наших азербайджанских братьев в их праведной борьбе
Эрдоган: Мы поддержим наших азербайджанских братьев в их праведной борьбе
15 сентября 2022 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi