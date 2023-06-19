Премьер-министр Пакистана выразил особую признательность Азербайджану

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выразил особую признательность Азербайджану.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выразил особую признательность Азербайджану.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, пакистанский премьер в ходе выступления на мероприятии в столице Исламабаде выразил особую благодарность народу и правительству Азербайджана за теплый прием руководимой им делегации на прошлой неделе. Затем пакистанский лидер пригласил посла Азербайджана Хазара Фархадова к трибуне и поднял руку дипломата.

Местные СМИ охарактеризовали данный жест как показатель нерушимости братских и дружественных отношений между двумя странами.

Напомним, что 14-15 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф находился с официальным визитом в Азербайджанской Республике.