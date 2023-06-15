Премьер-министр Пакистана: Увиденное мною в Баку произвело на меня самое глубокое впечатление

Все, что я увидел по пути в Баку, произвело на меня самое глубокое впечатление. Благодаря Вашему труду и руководству в стране проделана большая работа.

Все, что я увидел по пути в Баку, произвело на меня самое глубокое впечатление. Благодаря Вашему труду и руководству в стране проделана большая работа.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы нуждаемся в вашем опыте в области планирования и озеленения городов. У вас очень чистый город. Я очень рад тому, что Ваша страна получила развитие", - отметил премьер-министр Пакистана.