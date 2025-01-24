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Премьер-министр Пакистана принял министра оборонной промышленности Азербайджана

Премьер-министр Пакистана принял министра оборонной промышленности Азербайджана Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял делегацию во главе с министром оборонной промышленности, сопредседателем Азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии Вюгаром Мустафаевым, находящимся с официальным визитом в этой стране
Внешняя политика
24 января 2025 г. 22:40
Премьер-министр Пакистана принял министра оборонной промышленности Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял делегацию во главе с министром оборонной промышленности, сопредседателем Азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии Вюгаром Мустафаевым, находящимся с официальным визитом в этой стране для участия в VIII заседании Комиссии.

Как сообщили Report в ведомстве, Ш.Шариф тепло приветствовал азербайджанскую делегацию и выразил удовлетворение углублением успешного партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство и созданные условия для расширения двусторонних отношений, В.Мустафаев передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр отметил, что исторически сложившиеся дружеские и стратегические партнерские отношения между двумя странами, которые постоянно развиваются в результате целенаправленной политики и совместных усилий лидеров Азербайджана и Пакистана, вносят важный вклад в благосостояние и прогресс наших народов.

В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать искренние приветствия и наилучшие пожелания президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

На встрече было отмечено, что деятельность Межправительственной совместной комиссии имеет ключевое значение для дальнейшего укрепления взаимоотношений, подчеркнуто успешное проведение работ по расширению многогранных связей сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в направлении эффективного обеспечения государственных интересов надежных партнеров и братских стран.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri ilə görüşüb

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