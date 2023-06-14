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Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан 14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 20:27
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоPrime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan for official visit
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

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