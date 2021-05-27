Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Для меня высокая честь передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.
Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Господин президент, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана – благополучия и поступательного развития.
Ваше превосходительство, примите мое глубокое почтение и добрые пожелания".