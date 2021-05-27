О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 20:50
Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана
Имран Хан и Ильхам Алиев

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня высокая честь передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.

Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Господин президент, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана – благополучия и поступательного развития.

Ваше превосходительство, примите мое глубокое почтение и добрые пожелания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Самое важное

Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:10
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы
27 мая 2021 г. 18:54
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
27 мая 2021 г. 16:34
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
27 мая 2021 г. 15:53
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
27 мая 2021 г. 11:15
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
27 мая 2021 г. 09:07
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
27 мая 2021 г. 08:45
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
26 мая 2021 г. 22:17
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
26 мая 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi