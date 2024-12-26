Премьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Как сообщает Report, премьер-министр Пакистана выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мухаммад Шахбаз Шариф написал свои пожелания и соболезнования в открытой в посольстве памятной книге.

Премьер-министр заявил, Пакистан готов оказать Азербайджану любую помощь, подчеркнув, что обе страны всегда демонстрируют солидарность.

