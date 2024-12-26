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Премьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде

Премьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 20:16
Премьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Как сообщает Report, премьер-министр Пакистана выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мухаммад Шахбаз Шариф написал свои пожелания и соболезнования в открытой в посольстве памятной книге.

Премьер-министр заявил, Пакистан готов оказать Азербайджану любую помощь, подчеркнув, что обе страны всегда демонстрируют солидарность.

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Версия на английском языке ФотоPrime Minister of Pakistan visits Embassy of Azerbaijan in Islamabad
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycanın İslamabaddakı səfirliyində olub

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