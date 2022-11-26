Премьер-министр Пакистана поблагодарил президента Азербайджана

"Я благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за одобрение освобождения импорта пакистанского риса от уплаты пошлин сроком на пять лет".
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в Тwitter.
"Две братские страны будут стремиться развивать экономическое сотрудничество и связи посредством автомобильного, железнодорожного сообщения и порта Гвадар", - написал глава правительства.
Отметим, что правительство Азербайджана освободило импорт риса из Пакистана от таможенной пошлины до 31 декабря 2027 года.