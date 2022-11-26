Премьер-министр Пакистана поблагодарил президента Азербайджана

"Я благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за одобрение освобождения импорта пакистанского риса от уплаты пошлин сроком на пять лет".

"Я благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за одобрение освобождения импорта пакистанского риса от уплаты пошлин сроком на пять лет".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в Тwitter.

"Две братские страны будут стремиться развивать экономическое сотрудничество и связи посредством автомобильного, железнодорожного сообщения и порта Гвадар", - написал глава правительства.

Отметим, что правительство Азербайджана освободило импорт риса из Пакистана от таможенной пошлины до 31 декабря 2027 года.