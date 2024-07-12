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Премьер-министр Пакистана: Победа Азербайджана – это пример торжества справедливости

Премьер-министр Пакистана: Победа Азербайджана – это пример торжества справедливости Пакистан всегда поддерживал вашу позицию по Карабаху, и Ваша победа – это пример торжества справедливости. Пакистан всегда поддерживал вашу позицию на протяжении всех этих десятилетий.
Внешняя политика
12 июля 2024 г. 03:11
Премьер-министр Пакистана: Победа Азербайджана – это пример торжества справедливости

Пакистан всегда поддерживал вашу позицию по Карабаху, и Ваша победа – это пример торжества справедливости. Пакистан всегда поддерживал вашу позицию на протяжении всех этих десятилетий.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 11 июля в Исламабаде в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Азербайджан также всегда поддерживал правое дело кашмирцев, премьер-министр отметил, что имеет в виду "тех миллионов людей, которые более семи десятилетий несли огромные жертвы, чтобы добиться своего права на самоопределение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН". "Азербайджан является одной из дружественных, братских стран, наряду с другими странами Ближнего Востока, Турцией, которые поддерживают дело Кашмира", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri: Azərbaycanın Qələbəsi ədalətin hərtərəfli təntənəsinin nümunəsidir

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