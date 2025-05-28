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Премьер-министр Пакистана: Это один из прекраснейших исторических моментов, когда лидеры трех братских стран собрались вместе

Премьер-министр Пакистана: Это один из прекраснейших исторических моментов, когда лидеры трех братских стран собрались вместе Это один из прекраснейших исторических моментов, когда лидеры трех братских стран собрались вместе
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 18:15
Премьер-министр Пакистана: Это один из прекраснейших исторических моментов, когда лидеры трех братских стран собрались вместе

Азербайджан когда-то подвергся нападению со стороны Армении. Турция и Пакистан всячески поддерживали Азербайджаном. Пакистан подвергся нападению со стороны Индии, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган и наши братья и сестры в Турции сразу оказали нам поддержку. Это тоже была неприступная крепость поддержки. Мой дорогой брат Ильхам Алиев и наши азербайджанские братья и сестры проявили такую же решимость и продемонстрировали свою солидарность с Пакистаном.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время своего выступления перед концертом, посвященным Дню независимости Азербайджана.

"Это один из прекраснейших моментов нашей истории, когда лидеры трех братских стран собрались вместе как семья. Они объединились в трудное время, и мы никогда этого не забудем. Я никогда не смогу отплатить за поддержку, оказанную моим братом, президентом Эрдоганом и, конечно, моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Сам Аллах вознаградит вас. Спасибо за это братство и искреннюю поддержку", - заявил пакистанский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri: Tarixin ən gözəl anlarından biridir ki, üç qardaş ölkə ailə olaraq bir araya gəldi

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