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Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 16:23
Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует 3 июля посетить Азербайджан с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Отмечается, что Шариф примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) .

"Этот визит имеет большое дипломатическое и экономическое значение, поскольку направлен на укрепление регионального сотрудничества и двусторонних связей со странами-участницами ОЭС", - отмечают СМИ.

Издания со сслылкой на источники в Министерстве иностранных дел Пакистана сообщают, что по итогам визита планируется подписание нескольких соглашений о взаимном сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.

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Версия на английском языке Pakistani PM to visit Azerbaijan on July 3
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri iyulun 3-də Azərbaycana səfər edəcək

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