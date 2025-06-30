Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана 3 июля совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует 3 июля посетить Азербайджан с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Отмечается, что Шариф примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) .

"Этот визит имеет большое дипломатическое и экономическое значение, поскольку направлен на укрепление регионального сотрудничества и двусторонних связей со странами-участницами ОЭС", - отмечают СМИ.

Издания со сслылкой на источники в Министерстве иностранных дел Пакистана сообщают, что по итогам визита планируется подписание нескольких соглашений о взаимном сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.