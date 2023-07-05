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Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне

Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 15:11
Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне

Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на самом высоком уровне.

Об этом Report заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович, принимающий участие на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, подобные мероприятия очень важны для таких небольших стран, как Черногория: "Неважно, насколько мала сама страна по площади, важно то, каковы ваши ценности и желание улучшить геополитическую ситуацию".

Премьер Черногории поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию подобной встречи.

По его словам, Движение неприсоединения - очень важная платформа, вторая по величине в мире.

"Важность мероприятия в том, что мы можем тут обсудить серьезные вопросы в сложное геополитическое время", - заявил Абазович, добавив, что сегодняшняя встреча также создает возможность обсудить двустороннее сотрудничество.

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan-Montenegro relations are at highest level
Версия на азербайджанском языке Monteneqronun Baş naziri: “Azərbaycanla münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədədir”

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