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Премьер-министр Марокко: Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг

Премьер-министр Марокко: Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 21:05
Премьер-министр Марокко: Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг

Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Марокко Азиз Ахануш на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Премьер-министр Королевства Марокко поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в 2020 году, о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, о мирных инициативах Азербайджана.

На встрече также обсуждалась возможность сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в рамках восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeşin Baş naziri: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərini bərpa etməsi mühüm addımdır

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