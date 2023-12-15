Премьер-министр Марокко: Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг

Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг.

Восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий - важный шаг.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Марокко Азиз Ахануш на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Премьер-министр Королевства Марокко поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в 2020 году, о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, о мирных инициативах Азербайджана.

На встрече также обсуждалась возможность сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в рамках восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.