Премьер-министр Ливии: Турция сегодня способна противостоять любому давлению

Участие премьер-министра Ливии Абдул Хамид Дбейба на Технофест-2023 показывает исторические связи между народами Турции и Ливии.

Участие премьер-министра Ливии Абдул Хамид Дбейба на TEKNOFEST-2023 демонстрирует исторические связи между народами Турции и Ливии.

Как передает Report, так расценил это сам премьер-министр, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Турция сегодня создала успешную модель государственного управления: “Это управление служит народу и нации". Абдул Хамид Дбейба поздравил Турцию с открытием новой атомной электростанции Akkuyu, которая обеспечит 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.

Премьер-министр Ливии также подчеркнул, что Турция сегодня выдерживает любое давление: “Мы все видим, как быстро последствия катастрофы были устранены после землетрясения в Турции”.

А.Х. Дбейба сказал, что на сегодняшнем фестивале можно увидеть, как Турция развивается в космической сфере: “Благодарю технологические компании Турции, особенно Baykar, за их вклад в защиту воздушного пространства Ливии”.