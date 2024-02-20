Премьер-министр Кувейта поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству успехов в служении дружественному народу Азербайджана, деятельности во имя прогресса и процветания Вашей страны. Выражая удовлетворение тесными дружественными связями между нашими народами, вновь подчеркиваю наше желание еще больше развивать эти отношения в интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Азербайджанской Республике – постоянного развития и благополучия".