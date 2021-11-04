Премьер-министр Камбоджи поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От имени Народной партии Камбоджи и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Уверен, что под Вашим мудрым и дальновидным руководством партия "Ени Азербайджан" и Азербайджан будут устойчиво развиваться, в предстоящие годы будут успешно сотрудничать с соседними странами на основе прочного мира.

Я удовлетворен долгосрочными связями между партией "Ени Азербайджан" и Народной партией Камбоджи, в частности, в рамках Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) и Центристского демократического интернационала (CDI), а также в последнее время устойчиво развивающимся тесным сотрудничеством между правительствами наших стран.

Верю, что благодаря нашим совместным усилиям дружба, плодотворное сотрудничество между нашими партиями и странами и впредь будут укрепляться и углубляться на благо наших народов, а также во имя мира и прогресса в нашем регионе и за его пределами.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение, пожелания крепкого здоровья и больших успехов в Ваших благородных делах".