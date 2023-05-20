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Премьер-министр Ирака направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Премьер-министр Ирака направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 15:20
Премьер-министр Ирака направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!

Уважаемый господин Президент!

От себя лично, от имени правительства и народа Республики Ирак передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Пользуясь случаем, выражая глубину сотрудничества между нашими дружественными странами и народами, желаю правительству и народу Азербайджана процветания и прогресса".

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Версия на азербайджанском языке İraqın Baş naziri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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