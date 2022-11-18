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Премьер-министр: Грузию и Азербайджан объединяют стратегическое партнерство и добрососедство

Премьер-министр: Грузию и Азербайджан объединяют стратегическое партнерство и добрососедство 11:38
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 12:02
Премьер-министр: Грузию и Азербайджан объединяют стратегическое партнерство и добрососедство
Ираклий Гарибашвили

Грузию и Азербайджан объединяет образцовая дружба, стратегическое партнерство и добрососедские отношения.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"За этот период наши страны углубили сотрудничество во многих важных сферах. Я рад, что существующие отношения между народами и правительствами, построенные на прочном фундаменте, сегодня продолжают успешно развиваться" - отметил глава грузинского правительства.

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Версия на английском языке PM: Georgia and Azerbaijan are united by strategic partnership and good neighborly relations
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstan və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətləri birləşdirir"

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