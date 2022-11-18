Премьер-министр: Грузию и Азербайджан объединяют стратегическое партнерство и добрососедство

11:38

Грузию и Азербайджан объединяет образцовая дружба, стратегическое партнерство и добрососедские отношения.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"За этот период наши страны углубили сотрудничество во многих важных сферах. Я рад, что существующие отношения между народами и правительствами, построенные на прочном фундаменте, сегодня продолжают успешно развиваться" - отметил глава грузинского правительства.