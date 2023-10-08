Премьер-министр Грузии: У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения

У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения.
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"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы выражаем благодарность Азербайджану за то, что он, в свою очередь, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы также отметили, что у нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения. И в этом плане наши мнения по мирной повестке на Южном Кавказе полностью совпадают", - сказал И.Гарибашвили.
Премьер-министр выразил надежду, что мир в регионе будет долгосрочным:
"Надеемся, что мир в этом регионе будет долгосрочным и послужит процветанию наших стран, а также народов Азербайджана, Армении и Грузии".