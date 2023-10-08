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Премьер-министр Грузии: У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения

Премьер-министр Грузии: У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения.
Внешняя политика
8 октября 2023 г. 20:39
Премьер-министр Грузии: У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения

У нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Тбилиси.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы выражаем благодарность Азербайджану за то, что он, в свою очередь, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы также отметили, что у нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения. И в этом плане наши мнения по мирной повестке на Южном Кавказе полностью совпадают", - сказал И.Гарибашвили.

Премьер-министр выразил надежду, что мир в регионе будет долгосрочным:

"Надеемся, что мир в этом регионе будет долгосрочным и послужит процветанию наших стран, а также народов Азербайджана, Армении и Грузии".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: "Bizim böyük ümidlərimiz var ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişini imzalayacaq"

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